Суд залишив нардепа Шуфрича під вартою: термін продовжили на два місяці
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Нардепу Нестору Шуфричу 13 березня продовжили запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою принаймні до 11 травня.
Нагадаємо, що у вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. Саме з того часу він перебуває у СІЗО – тобто вже пів року.
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Шуфрич під вартою
Суд 13 березня розглянув справу Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді. Суд продовжив тримання нардепа під вартою ще на два місяці. Зазначається, що таке рішення просила прокуратура.
За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці – до 11 травня,
– повідомили правоохоронці.
Сам же народний обранець заявив, що вже шість місяців перебуває під вартою, Саме тому разом з адвокатами Шуфрич намагався скасувати рішення суду.Зазначимо! У лютому Нестор Шуфрич отримав ще одну підозру
Затримання Шуфрича
- 15 вересня 2023 року стало відомо, що додому до Нестора Шуфрича з обшуками навідалася СБУ. Причиною була підозра у державній зраді. Правоохоронці стверджують, що нардеп був частиною російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та колишнім депутатом Володимиром Сівковичем.
- Під час обшуків представники Служби безпеки знайшли багато "цікавих речей" у помешканні Шуфрича. Зокрема, колекцію російських і радянських орденів. Також у нього знайшли георгіївські стрічки, медалі, двоголові орли.
- Ввечері 15 вересня Печерський районний суд обрав запобіжний захід Несторові Шуфричу. Його відправили під варту без можливості внести заставу. Протягом пів року суд декілька разів продовжував тримання нардепа в СІЗО.