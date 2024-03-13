Суд залишив нардепа Шуфрича під вартою: термін продовжили на два місяці

Нардепу Нестору Шуфричу 13 березня продовжили запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою принаймні до 11 травня.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. Саме з того часу він перебуває у СІЗО – тобто вже пів року.

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Шуфрич під вартою

Суд 13 березня розглянув справу Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді. Суд продовжив тримання нардепа під вартою ще на два місяці. Зазначається, що таке рішення просила прокуратура.

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці – до 11 травня,

– повідомили правоохоронці.

Сам же народний обранець заявив, що вже шість місяців перебуває під вартою, Саме тому разом з адвокатами Шуфрич намагався скасувати рішення суду.

Затримання Шуфрича

15 вересня 2023 року стало відомо, що додому до Нестора Шуфрича з обшуками навідалася СБУ. Причиною була підозра у державній зраді. Правоохоронці стверджують, що нардеп був частиною російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та колишнім депутатом Володимиром Сівковичем.

Під час обшуків представники Служби безпеки знайшли багато "цікавих речей" у помешканні Шуфрича. Зокрема, колекцію російських і радянських орденів. Також у нього знайшли георгіївські стрічки, медалі, двоголові орли.

Ввечері 15 вересня Печерський районний суд обрав запобіжний захід Несторові Шуфричу. Його відправили під варту без можливості внести заставу. Протягом пів року суд декілька разів продовжував тримання нардепа в СІЗО.

– за фінансування росгвардії у Криму. За данними слідства нардеп платив російським військовим гроші за охорону своєї елітної нерухомості. Йому оголосили підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.