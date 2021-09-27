Несуть плакати загиблих у війні за Карабах: у Баку пройшла хода військових – сумні фото

У центрі Баку 27 вересня відбулася хода військових. У День пам'яті вони вшанували загиблих у війні в Нагірному Карабасі.

Як в Азербайджані вшанували загиблих у війні

Вшанувати пам'ять загиблих вийшли сотні військових. Вони пройшлися центром міста з табличками у руках.

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На табличках були фотографії загиблих військових та мирних мешканців, а також зниклих безвісти людей. Попереду колони йшли президент Азербайджану Ільхам Алієв та віцепрезидентка Мехрібан Алієва. Зауважимо, вона несла табличку з фотографією немовляти.



Алієв з дружиною долучилися до ходи військових / Фото Azertag.az

Хода військових у День пам'яті в Азербайджані / Фото Azertag.az

Дивіться відео зі щемливої ходи військових в Азербайджані:

О 12:00 по всьому Азербайджану була оголошена хвилина мовчання у пам'ять про загиблих. Після урочистої церемонії президентське подружжя прибуло на Приморський бульвар, аби вшанувати пам'ять мучеників країни. Військові кораблі подали звуки сирен і випустили залпи.

Що відбувалося у Вірменії

У Єревані влаштували ходу зі смолоскипами, аби вшанувати пам'ять загиблих. Відбулася вона надвечір 26 вересня. Колону очолив колишній президент Вірменії Роберт Кочорян. Учасники пройшлися з площі Гарегіна Ндже до військового кладовища "Ераблур".

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