Несуть ще більшу загрозу для окупантів: морські дрони Sea Baby відтепер оснащені "Градами"
Морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, стали ще більшою загрозою для окупантів. Відтепер вони оснащені системами "Град" і вже успішно використовуються для атак на позиції російських військ.
За інформацією джерел 24 Каналу, нещодавно дрони Sea Baby разом з Військово-морськими силами України успішно відпрацювали атаку на позиції окупантів на Кінбурнській косі. СБУ продемонструвала ексклюзивні кадри з випробувань морських дронів, які відбувалися раніше взимку, а також безпосередньо з виробництва дронів.
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Морські дрони стали ще більшою загрозою для росіян
Морські дрони Sea Baby, на які збирали українці, тепер вдосконалені за допомогою систем "Град" і успішно використовуються для атак на окупантів.
Згідно з інформацією від джерел, минулої ночі морські дрони СБУ разом з ВМС України успішно відпрацювали атаку з моря на позиції російських військ на Кінбурнській косі.
Наш Sea Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно,
– зазначив співрозмовник у СБУ.
Служба безпеки продемонструвала ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby, які відбувалися раніше взимку, а також безпосередньо з виробництва дронів.
Випробування та виробництво дронів Sea Baby / Фото джерел