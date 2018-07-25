Нет оргазма: 10 причин его отсутствия
Почему у вас нет оргазма вообще или в постели с партнёром?
1. Вы не разобрались в анатомии вашего тела, не получили базовую теоретическую информацию о его устройстве.
2. Вы не знаете, что такое эрогенные зоны и не нашли/ не пробудили их на своём теле.
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3. Вы убеждены, что оргазм придёт сам, зависит от силы чувств, мастерства партнера, случая и т.д. То есть, ответственность на ком и на чем угодно, но не на вас.
4. Вы не мастурбируете, не умеете доводить себя до оргазма.
5. Вы мастурбируете, но ваш партнёр никогда не сможет повторить ваших действий, а вы никогда не сможете ему показать ваш способ достижения оргазма.
6. Вы смотрите порно и возбуждаетесь/ испытываете оргазм только благодаря ему.
7. Вы стесняетесь себя в постели, считаете секс грязным, не можете отключить голову и расслабиться.
8. У вас нет сил, времени и условий для сексуальности жизни. Работа, дети, быт. На все это силы есть, а на секс нет.
9. Вы уже давно не чувствуете себя сексуальной и желанной, возможно даже не хотите своего партнера и избегаете секса с ним.
10. Вы наказываете партнера отсутствием оргазма за его оплошности. Измену, например.
Автор: Секс-терапевт Ольга Василенко
Источник: Оbozrevatel