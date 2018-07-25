01:03
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Блог Медіа

Нет оргазма: 10 причин его отсутствия

856
Нет оргазма: 10 причин его отсутствия
Нет оргазма: 10 причин его отсутствия / nzherald.co.nz

Почему у вас нет оргазма вообще или в постели с партнёром?

1. Вы не разобрались в анатомии вашего тела, не получили базовую теоретическую информацию о его устройстве.

2. Вы не знаете, что такое эрогенные зоны и не нашли/ не пробудили их на своём теле.

Читайте также: Какая болезнь угрожает женщинам, у которых нет секса

3. Вы убеждены, что оргазм придёт сам, зависит от силы чувств, мастерства партнера, случая и т.д. То есть, ответственность на ком и на чем угодно, но не на вас.

4. Вы не мастурбируете, не умеете доводить себя до оргазма.

5. Вы мастурбируете, но ваш партнёр никогда не сможет повторить ваших действий, а вы никогда не сможете ему показать ваш способ достижения оргазма.

6. Вы смотрите порно и возбуждаетесь/ испытываете оргазм только благодаря ему.

7. Вы стесняетесь себя в постели, считаете секс грязным, не можете отключить голову и расслабиться.

8. У вас нет сил, времени и условий для сексуальности жизни. Работа, дети, быт. На все это силы есть, а на секс нет.

9. Вы уже давно не чувствуете себя сексуальной и желанной, возможно даже не хотите своего партнера и избегаете секса с ним.

10. Вы наказываете партнера отсутствием оргазма за его оплошности. Измену, например.

Автор: Секс-терапевт Ольга Василенко

Источник: Оbozrevatel

Автор: Блог Медіа
Теги: Психологія Здоров'я Секс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 липня, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Анатолій Яворський 291
Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
25 липня, 23:00 Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
Іван Яковина 343
Головні новини 25 липня: Смерть від Hummer'a, Савченко йде у президенти та сильні зливи у Києві
25 липня, 22:27 Головні новини 25 липня: Смерть від Hummer'a, Савченко йде у президенти та сильні зливи у Києві
4127
"Вишенка" новых санкций от США
25 липня, 22:00 "Вишенка" новых санкций от США
Злой Одессит 905
Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
25 липня, 21:00 Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
Дмитро Гнап 925
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук