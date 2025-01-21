Нетаньягу оголосив про початок операції "Залізна стіна" на західному березі річки Йордан

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у вівторок, 21 січня, оголосив про початок операції "Залізна стіна" на Західному березі річки Йордан. Він озвучив мету свого указу.

Стверджується, що операція спрямована на "викорінення тероризму" в місті Дженін у Палестинській автономії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис прем'єра Ізраїлю в Х.

Дивіться також Вже є розкол: аналітик з Ізраїлю пояснив, чому повного припинення вогню в Газі може не бути

На західному березі Йордану Ізраїль хоче викорінити тероризм

Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ, ШАБАК та ізраїльська поліція розпочали "широкомасштабну та значну військову операцію з викорінення тероризму в Дженіні".

"Залізну стіну" він назвав "ще одним кроком" до досягнення мети Ізраїлю – посилення безпеки в Юдеї та Самарії.

Ми діємо систематично і рішуче проти іранської осі скрізь, куди вона простягає свої руки – в Газі, Лівані, Сирії, Ємені та Юдеї та Самарії – і з простягнутою рукою,

– написав Нетаньягу.

Нагадаємо, що 15 січня Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Щоправда, вони не гарантували, що бойові дії припиняться після першого етапу домовленостей.