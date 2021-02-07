Відвертий антисемітизм, – Нетаньяху обурений рішенням Міжнародного суду щодо Палестини

Міжнародний кримінальний суд постановив, що його юрисдикція поширюється на палестинські території. Це викликало обурення в уряді Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вважає рішення МКС (Міжнародного кримінального суду) "збоченим правосуддям".

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Що відомо про рішення МКС щодо Палестини

Міжнародний кримінальний суд постановив, що його юрисдикція поширюється на Сектор Гази й Західний берег річки Йордан.

Це означає, що суд вважає себе повноважним розглядати справи про можливі військові злочини ізраїльтян на цих палестинських територіях.

Як відреагували в Ізраїлі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі ще раніше запевняв, що Міжнародний суд не може розслідувати щось у Палестині:

Інакше він буде просто "політичним інструментом антиізраїльської пропаганди".

Глава уряду Біньямін Нетаньяху 6 лютого також розкритикував рішення МКС.

Як прем'єр-міністр Ізраїлю, можу запевнити: ми будемо всіма силами боротися з цим збоченням правосуддя. Це відвертий антисемітизм,

– сказав він.

Цікаво, що Ізраїль традиційно отримав підтримку Білого дому. Там нагадали, що:

Ця країна "не є учасником Римського статуту".

А Палестина не є "суверенною державою – тож і не має права брати участь в організаціях на кшталт МКС".

Зверніть увагу: сучасну державу Ізраїль створили у 1948 році, і це рішення Організації об'єднаних націй не надто добре сприйняли арабські країни на Близькому Сході. Особливо гострим є протистояння ізраїльтян та палестинців, адже вони вважають своїми одні й ті ж території.

Палестина ж наразі – частково визнана держава зі статусом країни-спостерігача в ООН.

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