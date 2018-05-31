Netflix опублікував перший трейлер свого друкованого комікса: відео

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер першого друкованого комікса "The Magic Order" ("Орден магії").

Над коміксом працював Марк Міллар, творець серії "Пипець", ілюстратором став французький художник коміксів Олів'є Койпел, пише The Verge.

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Кадр з коміксу

Комікс "Орден магії" розповість про 5 родин чарівників, які таємно захищають світ від зла. Його творці сподіваються, що він має стати до вподоби тим, хто обожнює Гаррі Поттера.

Книга вийде одним і останнім тиражем 13 червня. Таким чином любителі коміксів зможуть збирати унікальну колекцію коміксів, адже двічі їх не друкуватимуть.

Коштуватиме комікс 3,99 долари. Також буде доступна електронна версія.

Дивіться трейлер до коміксу "Орден магії":