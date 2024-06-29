Чи можуть демократи замінити Байдена після дебатів із Трампом: політолог пояснив нюанси

У США 28 червня відбулись передвиборчі дебати. Джо Байден визнав, що вони пройшли для нього невдало. Через це з'явилася дискусія чи залишиться він кандидатом у президенти від демократичної партії.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зазначивши, що у питаннях, які стосуються виборчого процесу, США має дуже чіткі правила. Без добровільної згоди кандидата у президенти, який переміг у праймериз, усунути його неможливо.

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Кандидатура Джозефа Байдена

Байден заявив публічно, що не планує сходити із передвиборчих перегонів. Вігірінський наголосив, що це відбулось ще перед дебатами. Кілька місяців тому у США обговорювали кандидатуру Мішель Обами, але вона не брала участь у підготовці до виборів, бо раніше заявляла, що не бажає цього.

У демократичній партії немає сильного кандидата, який би конкурував з Байденом та мав необхідну підтримку,

– наголосив політолог.

Він вважає, що демократична партія та загалом американська політика зіштовхується із кризою.

Відмова Байдена

Праймериз – це передвиборчі голосування у США, у яких партія обирає свого кандидата на майбутніх виборів.

Якщо Байден вирішить зняти свою кандидатуру перед виборами у США, то наступним кандидатом має стати той, хто набере більшість голосів делегатів під час обрання нового представника від демократичної партії.

"Делегати повинні голосувати за тих кандидатів, які брали участь у праймериз", – зауважив Андрій Вігірінський.