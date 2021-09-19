Невдалий спуск з Говерли: у Карпатах рятували туристку
Джерело:ДСНС України
У Карпатах туристка травмувалась під час походу на Говерлу. Зійти на вершину їй вдалось успішно, а от під час спуску знадобилась допомога рятувальникам.
Жінка отримала травму і зійти донизу самостійно не змогла. На допомогу туристці прибули рятувальники.
Нещодавно У Карпатах просто з гори евакуювали туристку
Туристку спускали з гори на спеціальних ношах
Постраждалій надали першу медичну допомогу та на спеціальних ношах спустили донизу. Там на жінку вже чекали медики.
Раніше у Карпатах внаслідок вибуху постраждали туристи
Зазначимо, що нещодавно з туристами у Карпатах сталась трагедія. Група розпалила вогнище, а тоді пролунав дуже потужний вибух. Загинули двоє чоловіків, ще кілька осіб постраждали.
До теми Вогонь розпалювали там, де його палили до нас, – один із туристів про вибух багаття у Карпатах
Рятувальники та правоохоронці припускають, що на місці, де було вогнище, раніше були снаряди часів Першої або Другої світової війни.