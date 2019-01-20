15:28
20 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Невдалий кидок Михайлюка потрапив до топ-10 моментів НБА: відео

      251 Читать новость на русском
      "Лейкерс" поступилися "Х'юстону"
      "Лейкерс" поступилися "Х'юстону" / Getty Images

      В ніч на 20 січня відбулися чергові матчі НБА. Найцікавіший з них – протистояння "Х’юстона" та "Лос-Анджелес Лейкерс", за який виступає українець Святослав Михайлюк. Переможця матчу довелося визначати аж в овертаймі. А момент за участі українця потрапив у топ-10 в НБА.

      Михайлюк мав реалізовувати момент, однак захисник "Х’юстона" Остін Ріверс ефектно його заблокував. Сам матч в основний час закінчився у нічию 120:120. Все завдяки влучному трьохочковому від Гордона на останній секунді матчу, який і зрівняв рахунок (цей момент теж потрапив у топ-10). А вже в овертаймі успіх був на стороні господарів – 138:134.

      Читайте також: Як українські спортсмени відсвяткували Водохреща: фото та відео

      Михайлюк у цьому матчі провів на паркеті 11 хвилин, за які заробив два очки (один влучний двохочковий з чотирьох спроб). Ще один раз він намагався закинути тьрохочковий – теж невлучно. Також в активі українця – одна результативна передача. Попри це. Його РЕ склало +8.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Баскетбол Святослав Михайлюк Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси
      сьогодні , 14:00 Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси
      Інна Жолобович 3491
      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      сьогодні , 12:01 Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      Повернись живим 1297
      Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      сьогодні , 11:00 Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      Віталій Дейнега 3470
      Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      сьогодні , 10:00 Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 6845
      Челендж в мережі: чи змінилася Тимошенко за 10 років ?
      сьогодні , 08:40 Челендж в мережі: чи змінилася Тимошенко за 10 років ?
      Артем Овдієнко 4065
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук