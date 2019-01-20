Невдалий кидок Михайлюка потрапив до топ-10 моментів НБА: відео

В ніч на 20 січня відбулися чергові матчі НБА. Найцікавіший з них – протистояння "Х’юстона" та "Лос-Анджелес Лейкерс", за який виступає українець Святослав Михайлюк. Переможця матчу довелося визначати аж в овертаймі. А момент за участі українця потрапив у топ-10 в НБА.

Михайлюк мав реалізовувати момент, однак захисник "Х’юстона" Остін Ріверс ефектно його заблокував. Сам матч в основний час закінчився у нічию 120:120. Все завдяки влучному трьохочковому від Гордона на останній секунді матчу, який і зрівняв рахунок (цей момент теж потрапив у топ-10). А вже в овертаймі успіх був на стороні господарів – 138:134.

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Михайлюк у цьому матчі провів на паркеті 11 хвилин, за які заробив два очки (один влучний двохочковий з чотирьох спроб). Ще один раз він намагався закинути тьрохочковий – теж невлучно. Також в активі українця – одна результативна передача. Попри це. Його РЕ склало +8.

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