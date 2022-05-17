Невдовзі Байден матиме не лише можливості, а й більше ресурсів, – Квін про допомогу Україні

США схвалили надання Україні ленд-лізу. Окрім того, конгрес США розглядає план допомоги для України розміром у 40 мільярдів доларів. Тепер Джо Байден матиме більше можливостей та ресурсів.

Що передбачає ленд-ліз та на яку зброю нам слід чекати – розповіла ексклюзивно 24 каналу Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

До теми Навіть якщо буде мир: у США не вірять, що Путін зможе "повернути собі репутацію", – Квін

За її словами, ленд-ліз дає більше можливостей для президента Байдена в плані військової допомоги для України. Адже зазвичай процес передачі зброї іншій країні – дуже складний і довгий. А з допомогою ленд-лізу усе пришвидшується і спрощується в рази.

Окрім того, зараз конгрес США розглядає план допомоги для України розміром у 40 мільярдів доларів.

Половина цієї допомоги стосуватиметься саме безпекових питань. Отож, президент Байден матиме не лише можливості для швидкого надання допомоги Україні, але і більше ресурсів, а це – дуже важливо,

– заявила Квін.

Вона наголосила, що вони щодня в телефонному режимі проводять консультації на найвищому рівні з українськими колегами для того, щоб надати їм саме те, що необхідно.

"Деталей цих перемовин я вам повідомити не можу, але скажу, що міністри оборони наших країн регулярно проводять такі бесіди, так само як і ваш головнокомандувач Залужний з нашим начальником штабу”, – сказала Квін.

Тимчасово повірена у справах США в Україні пояснила, що президенти США та України регулярно зв’язуються, так само як і радники з безпеки. "Ми одразу прив’язуємо ці запити до наявних у нас запасів військового обладнання", – додала вона.

Дивіться повне інтерв'ю з Крістіною Квін:



Ухвалення ленд-лізу Україні: головне

Президент Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз. Так завдяки йому США зможуть постачати нашій країні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою.

На брифінгу після підписання документу Байден заявив, що такий важливий крок є витратним. Утім, наголосив, що він допоможе українському народу в боротьбі за демократію.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за ухвалення такого закону. Крім того, за його словами, ленд-ліз настільки вигідний, що називати його позикою некоректно.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак детально пояснив, що передбачає ухвалення ленд-лізу для України. Як він підкреслив, завдяки цьому закону наша держава отримає доступ до ресурсів, які допоможуть перемогти Росію.

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський розповів, на які види зброї Україна чекає від США. Він назвав пріоритети та послідовності, в якій вони нам потрібні.

Відео до теми – Джо Байден підписав ленд-ліз для України: дивіться відео