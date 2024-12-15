У небі над США продовжують літати невідомі дрони: їх бачили у Нью-Йорку та Нью-Джерсі

У небі над США вже майже місяць бачать загадкові польоти невідомих дронів. Їх помічали у Нью-Джерсі, а також у Нью-Йорку.

Американці стурбовані, а влада не може пояснити, причини їх появи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про невідомі дрони, які помічають у небі в США

Якщо раніше невідомі дрони бачили у небі в Нью-Джерсі, то нещодавно їх також помітили й у Нью-Йорку. За словами губернаторки штату Кеті Хокул ці непізнані дрони 12 грудня порушили роботу аеропорту в Нью-Йорку. Дрони також фіксували й над Бронкосом.

У Федеральному бюро розслідувань, як і раніше, не можуть дати оцінку ситуації з дронами у небі над США і заявляють, що досі з'ясовують причини появи цих об'єктів у небі.

ФБР веде розслідування цих інцидентів. Ми робимо все можливе, щоб з'ясувати, що відбувається,

– зазначив представник бюро.

Дрони, які могли бачити у небі в США: дивіться відео

Водночас речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив журналістам, що наявні зображення свідчать про те, що багато з помічених безпілотників насправді були пілотованими літаками.

Поліція в Коннектикуті у листопаді також підтвердила, що "підозріла діяльність дронів" мала місце в різних частинах штату. Навколо міст Гротон і Нью-Лондон розгорнули систему виявлення дронів.

Тоді ж у Мериленді колишній губернатор-республіканець Ларрі Хоган стверджував, що бачив те, що було схоже на "десятки" дронів над своєю резиденцією в Девідсонвіллі, приблизно за 40 кілометрів від Вашингтона, округ Колумбія.

Невідомі дрони фіксували у кількох штатах: дивіться відео

Раніше жителі Нью-Джерсі стали свідками дивного об'єкта, що світиться, який журналісти місцевого "7 каналу" показали в прямому ефірі, заявивши, що не розуміють його природи.

Сенатор-республіканець від штату Нью-Джерсі Джон Бремнік виступив із закликом запровадити обмежений режим надзвичайного стану для заборони використання дронів у відповідь на численні повідомлення про невідомі літальні апарати, помічені останніми тижнями. А губернатор штату Філіп Дантон Мерфі закликав федеральну владу втрутитися у ситуацію з цими невідомими дронами.

Який вигляд мають невідомі дрони у небі над США: дивіться відео

Водночас як федеральна влада, так і влада штату заявили, що вони не вважають безпілотники небезпечними або становлять загрозу національній безпеці США.

Цікаво, що в умовах невизначеності американські користувачі соцмереж уже створили групу у фейсбуці із назвою "Таємничі дрони Нью-Джерсі – розгадаймо", де публікують фотографії та відео з невідомими об'єктами. Наразі у групі вже майже 60 тисяч учасників.