Розвідка перевіряє інформацію про невідомі об'єкти на даху енергоблока ЗАЕС

7 липня 2023, 20:37
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Українська розвідка повідомила, що перевіряє інформацію про невідомі об'єкти на даху 4 енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Їх видно на фото, зроблених вранці 5 липня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що розвідці відомо точно, що це об'єкти, яких на даху бути не повинно. Генштаб ЗСУ ще 4 липня писав, що невідомі об'єкти на 4 енергоблоці можуть бути наповнені вибухівкою, пише 24 Канал

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Що росіяни розмістили на 4 енергоблоці ЗАЕС

Вони (невідомі об'єкти – 24 Канал) встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом,
– заявив Андрій Юсов. 

За його словами, значення цих об'єктів – точно не покращення роботи станції. Ба більше, варіанти можуть бути різні: від антен та засобів РЕБ до якихось інших речей, які можуть сприяти провокаціям на АЕС.

"Зараз ця інформація вивчається", – пояснив представник української розвідки.

Що цьому передувало

  • 4 липня Збройні Сили України попередили, що російські військові розмістили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків Запорізької атомної електростанції сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.
  • Тоді українські військові пояснили, що їх підрив не може пошкодити енергоблоки, та може створити картинку обстрілів з боку України.
  • Зроблені вранці 5 липня супутникові знімки, які опубліковані на Planet Labs, демонструють, що на даху четвертого енергоблока з'явились невідомі об'єкти. Проте роздільна здатність знімка не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху енергоблока.
Автор: Діана Квасневська