Невідомі партизани привітали окупантів "з днем Росії" на Херсонщині

Українські партизани на території окупованої Херсонської області скоїли напад на російських загарбників. Наразі відомо про смерть одного окупанта.

Невідомі партизани Херсонщини привітали ворога "з днем Росії" на Херсонщині вибухівкою, повідомляють джерела 24 Каналу.

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Що відомо про операцію партизанів у Херсонській області

Джерела повідомили, що 12 червня партизани за допомогою дрона скинули на позиції ворога прапор України з вибухівкою. Коли один з російських військових захотів підняти цей прапор, то в ту ж мить підірвався.

12 червня за допомогою БпЛА скинули на позиції росіян український стяг із вибухівкою в районі населеного пункту Балашинка. Надмірно допитливий окупант підірвався, піднявши наш прапор. І навіки покинув територію України,

– розповіло джерело.