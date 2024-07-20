Військовий портал опублікував фото невідомого збитого дрона, який атакував Київ вночі проти 20 липня. Летів він на висоті 20 – 30 метрів.

Згідно з кадрами, розмах крил російського безпілотника – понад 4 метри. У Повітряних силах ЗСУ вранці відзвітували, що збили 12 ударних безпілотників Shahed – 131/136 і один дрон невстановленого типу.

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Що відомо про невідомий збитий дрон

Фахівці розповіли, що з перших кадрів дрона, опублікованих у мережі, видно – збитий безпілотник дуже сильно відрізняється від Shahed-136. Оскільки пишуть, що він рухався на надмалій висоті 20 – 30 метрів, то це свідчить про те, що мовиться таки про дрон-камікадзе.



Збитий над Києвом дрон, якого раніше не фіксували / Фото з телеграм-каналів

Фахівці військового порталу з власних джерел отримали додаткові фото збитого невідомого безпілотника.



Збитий невідомий дрон росіян / Фото Defense Express

З огляду на них мова про БпЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхальним гвинтом і фюзеляжем квадратного профілю,

– розповіли аналітики.

За їхніми даними, новий безпілотник може нагадувати російський ZALA 421-20. Справді, між ними є схожі риси, проте цей дрон належить до розвідувальних, тож навряд чи летів би на такій малій висоті.



Фахівці порівняли російські дрони / Фото Defence Express

Також відзначають що дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються, адже просувати ZALA Росія почала ще на початку 2010 років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії.