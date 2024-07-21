Ворог вдосконалює підходи: з чим пов'язана активність російських дронів біля Києва

Росіяни продовжують щодоби вчиняти атаки по території України, застосовуючи ракети різних типів і велику кількість дронів. Зокрема, проти ночі 20 липня Київ атакував новий невідомий безпілотник, який Силам ППО вдалося збити.

Цей безпілотник дуже відрізняється від "Шахедів", які зазвичай застосовує ворог. Також він летів на низькій висоті – 20 – 30 метрів. Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що не можна виключати імовірність підготування росіянами нової атаки на столицю.

До теми Ворог атакував 39 "Шахедами": скільки збили

"Придивляється" до Києва

Ворог продовжує постійно вивчати роботу українських систем ППО, радарів та "придивляється" до Києва.

Попередня терористична атака росіян 8 липня, на превеликий жаль, закінчилась тим, що ракети долетіли та влучили, зокрема, в дитячу лікарню "Охматдит" та в цивільний будинок в столиці.

Ця атака також показала, що росіяни змінили тактику не тільки щодо дронів, але й ракет. Вони стали летіти нижче, випускають більшу кількість теплових пасток і намотують різні траєкторії.

Ворог пристосовується до роботи наших систем, а це означає, що нам таких систем потрібно більше. Водночас і українські Повітряні сили теж враховують це, вирішують, як цьому протидіяти, і готуються до нових атак,

– підкреслив він.

Щодо нового дрону, то його тип буде встановлено. Поява його, на думку Мусієнка, свідчить про те, що Росія намагається постійно вдосконалювати власні підходи до атак.

Однак і українські сили також не стоять на місці. Наприклад, кількість "Шахедів", які були знешкоджені системами радіоелектронної боротьби за минулі атаки, зокрема по Києву, відчутно збільшилась,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, що військовий портал показав фото невідомого збитого дрона, що летів на Київ проти ночі 20 липня. Безпілотник має розмах крил у понад 4 метри. Цей дрон дуже відрізняється від "Шахедів". Проте оскільки він рухався на надмалій висоті, імовірно це дрон-камікадзе. Фахівці вважають, що збитий БпЛА може нагадувати російський розвідувальний дрон ZALA 421-20.