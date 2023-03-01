Невідомий об'єкт у небі над Київщиною: у Повітряних силах уточнили, що це було
1 березня 2023, 14:55Читать новость на русском
У Києві та області в обід 1 березня оголошували повітряну тривогу через невідомий об'єкт у небі. Повітряну ціль уже знищили.
Київська міська військова адміністрація інформує, що причиною повітряної тривоги в Києві був ворожий БпЛА, а не повітряна куля, як повідомлялося раніше. Ідентифікацію об'єкта вдалося здійснити після його ураження.
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Тип безпілотника поки не встановили
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат теж повідомив, що в небі над Київщиною сили ППО виявили та знищили безпілотник, а не повітряну кулю, інформує Суспільне.
Тип безпілотника, який, ймовірно, збирав розвіддані, поки не встановили.
Росія атакує Україну безпілотниками: останні новини
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив інформацію про те, що ворог вночі 28 лютого атакував Україну з Північного напрямку ударними безпілотниками. Дрони окупантів збили над Полтавською областю.
- Він повідомив, що всі чотири ворожі "Шахіди" були збиті за допомогою засобів повітряного командування Центру. Ігнат також додав, що не можна точно визначити ціль ворога, але важливо, що результат був стовідсотковий.
- У Повітряних силах пізніше теж підтвердили цю інформацію на офіційних сторінках. Інформація про 5 безпілотників не є точною, бо фактично було збито 4 ворожі дрони.
- Слід додати, що Росія атакувала Україну "Шахідами" вночі 27 лютого, випустивши 14 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 11 "Шахідів", зокрема 9 довкола Києва. На жаль, три "Шахіди" завдали удару по Хмельницькому.
- Також слід зазначити, що зберігається висока загроза ракетного обстрілу. Росія вивела в Чорне море 5 ракетоносіїв, серед яких є і підводні. Всього залп складає близько 32 ракет типу "Калібр".