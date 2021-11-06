Невідомий "замінував" Закарпатську облраду в день вибору нового голови

В Ужгороді 6 листопада мала б відбутися сесія Закарпатської обласної ради, на якій планували обрати нового її главу. Однак правоохоронці отримали повідомлення про замінування будівлі.

Про ситуацію із замінуванням Закарпатської облради в день вибору нового голови у мережі повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Замінування приміщення Закарпатської облради

На засіданні обласної ради в Ужгороді 6 листопада мали обирати нового її голову. Однак до сесійної зали депутатів, за словами Глаголи, не пускали через "нові замки на дверях". Вони зібралися у холі приміщення, туди принесли також і скриньку для голосування.



Скринька для голосування у холі облради / Фото Віталія Глаголи

Згодом до депутатів вийшов заступник начальника обласної поліції Роман Ус.

Ус повідомив, що поліція отримала виклик про замінування будівлі облради й на місце їдуть вибухотехніки,

– написав журналіст.

Поліції повідомили про замінування: дивіться відео

Після цього поліція намагалася евакуювати депутатів із будівлі облради. Ті відмовлялися, через що між політиками та правоохоронцями виникли суперечки.

Між поліцією і депутатами спалахнув конфлікт: дивіться відео

Перенесення засідання облради

На 11:00 6 листопада, відповідно до розпорядження виконувача обов'язків глави Василя Іванчо, була запланована сесія. Однак напередодні на сайті облради опублікували повідомлення про її перенесення – на 25 листопада.