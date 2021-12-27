Невідворотна втрата, – Юрчишин розповів про наслідки зриву конкурсу в САП для України
Джерело:24 канал
Рівень корупції в Україні завжди турбував західних партнерів. Адже європейська держава, яка є форпостом західного світу, по рівню корупції конкурує з азійськими й африканськими країнами.
З європейського континенту Україна випереджає по ефективності боротьби з корупцією лише Росію. Про це заявив народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.
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Юрчишин про саботаж у САП
Він наголосив, що саме тому надзвичайно важливо врешті обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак наразі Україна показує Заходу, ми не здатні виконувати те, що публічно обіцяємо.
Якщо відповіді не буде, якщо в генпрокурора не з'явиться можливості призначити керівника САП найближчим часом, то це буде невідворотна втрата для нас.
Водночас, за словами Юрчишина, це не означає, що Захід залишить нас у війні з Росією. Втім, розраховувати на системну підтримку в інших сферах навряд чи варто. Зокрема не може мовитись про активнішу співпрацю в оборонній сфері.
Повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишиним: дивіться відео
Зрив конкурсу в САП: що відомо
- Ввечері 21 грудня члени комісії не набрали достатньої кількості голосів за нового антикорупційного прокурора, тож конкурс на керівника САП знову зірвали.
- При цьому саботували процес майже усі члени, які делегувала Верховна Рада.
- Михайло Жернаков в ефірі 24 каналу підкреслив, що дуже жорсткої реакції Заходу на це немає, бо в України ще є час призначити нового очільника САП до Нового року.