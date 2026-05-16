Найбільший хімкомбінат Росії, пов'язаний з війною: Невинномиський "Азот" палав після атаки БпЛА

У ніч на 16 травня в російському Невинномиську Ставропольського краю пролунали вибухи, після чого на території хімічного підприємства "Невинномиський Азот" спалахнула пожежа.

Місцеві жителі публікували відео займання, а OSINT-аналітики ASTRA підтвердили, що вогонь зафіксували саме на території заводу.

Що відомо про атаку на хімзавод у Невинномиську?

Зазначається, що це щонайменше шоста атака на підприємство від початку повномасштабної війни. У мережі росіяни нарікали на роботу ППО. За їхніми словами, система протиповітряної оборони не збивала дрони, а всі безпілотники досягли цілі.

Раніше об'єкт уже зазнавав ударів у 2025 та 2026 роках. За даними Reuters, заводи компанії "Єврохім", серед яких "Невинномиський Азот", постачали хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин, що використовуються у виготовленні артилерійських боєприпасів.



Довідка. "Невинномиський Азот" – найбільше хімічне підприємство на півдні Росії. Завод виробляє азотні добрива, метанол, аміак, карбамід, аміачну селітру, КАС-32, а також є єдиним у країні-агресорці виробником синтетичної оцтової кислоти та меламіну. Продукція постачається більш ніж у 65 держав світу. На підприємстві працює близько 3,5 тисячі росіян.

Як поживає Татарстан?

Тим часом у Набережних Челнах у Татарстані також повідомляли про масштабну пожежу. Перед цим у регіоні оголошували загрозу атаки безпілотників, однак офіційно зв'язок між подіями не підтверджували. Згодом уточнили, що займання сталося на підприємстві електромереж і не було пов'язане з атакою дронів.

Зазначимо, що в мережі пишуть про займання саме на ТОВ "Підприємство електричних мереж". Це колишня спеціалізована організація, що займалася передачею електроенергії та підключенням споживачів до розподільчих електромереж.

Де ще в Росії було неспокійно останнім часом?

Унаслідок дронової атаки на Рязань, яка відбулася буквально напередодні, 15 травня, було серйозно пошкоджено нафтопереробний завод. Також вибухи фіксувалися в інших містах Росії, зокрема поблизу військового аеродрому в Єйську, де дислокується 859-й центр морської авіації.

12 травня в Оренбурзі мешканці повідомляли про серію вибухів і задимлення, які, за їхніми словами, могли бути пов'язані з атакою безпілотників і роботою ППО.

Також повідомлялося про удари українських дронів по нафтопереробному заводу в Пермі, внаслідок чого підприємство повністю припинило роботу. За попередніми оцінками, відновлення може тривати кілька тижнів через масштаб пошкоджень. Не можна не згадати й серію атак на НПЗ в Туапсе, що викликала серйозні панічні настрої, економічні збитки й екологічні наслідки.

Як Україна б'є по глибокому тилу ворога?

За наявними даними, у 2026 році Україна суттєво наростила інтенсивність атак дронами по російських нафтопереробних заводах, зачепивши близько 16 підприємств. Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес у коментарі 24 Каналу зазначив, що ключовим фактором тиску на Росію може стати саме руйнування її енергетичного експортного потенціалу.

На його думку, якщо Росія втратить можливість продавати нафту й газ таким країнам, як Китай, Туреччина чи Індія, це суттєво ускладнить продовження війни.

За оцінками, атаки спричинили помітне скорочення видобутку та експорту російської нафти, що створює додатковий тиск на державний бюджет країни-агресорки. Важливо й те, що у квітні видобуток нафти в Росії знизився до приблизно 8,8 мільйона барелів на добу.

При цьому Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові "далекобійні санкції" як відповідь на російські атаки.