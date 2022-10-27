Невже ППО: Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги, – Резніков

Нещодавно Іспанія передала Україні системи Hawk. Цю допомогу ще 13 жовтня анонсував генсек НАТО. Втім, наші партнери вирішили не зупинятися та продовжити активну підтримку України у боротьбі проти кривавого російського агресора.

Вже незабаром до України прибуде чергова партія військової допомоги з Іспанії. Це анонсував міністр оборони Олексій Резніков.

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Як Іспанія допомагає Україні боротися з російським агресором

Резніков зазначив, що провів продуктивну розмову з колегою Маргаритою Роблес. Однак, що саме нам планують передати партнери, високопосадовець не уточнив.

Також міністр оборони згадав, що саме Іспанія першою надала Україні системи Hawk, щоб зробити наше небо безпечнішим.

Чекайте на новий пакет військової допомоги, який незабаром надійде. Наша співпраця призведе до спільної перемоги,

– підкреслив Резніков.

Литва відправила в Україну техніку та позашляховики

Тим часом литовські друзі відправили в Україну одразу 7 позашляховиків. Зокрема, "Toyota Land Cruiser 200".

Окрім того, передали ЗСУ і йншу техніку. Про це повідомив міністр оборони Литви. Однак, деталей також не розповів.

Більше підтримки для України,

– зазначив Арвідас Анушаускас.



Литва передала українським воїнам позашляховики / Фото Міноборони Литви

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Австралія надішле Україні бронемашини: що відомо

Австралія надішле нашим воїнам одразу 30 броньованих машин. Мовиться про Bushmaster.

Ця допомога є частиною другого пакету підтримки України, яку оголосив уряд Ентоні Албаніза.

Міністр оборони Річард Марлз підкреслив, що такі ж бронемашини ЗСУ вже активно використовують на полі бою. Загальна кількість Bushmaster разом з новою партією складе 90 одиниць.

До речі, військові з Австралії навчатимуть наших захисників у Великій Британії.

Також з федерального бюджету виділили ще понад 200 мільйонів доларів для додаткової допомоги Україні.

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