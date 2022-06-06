У Невзорова ще нема громадянства, він лише звернувся, – Данілов

6 червня 2022 , 19:52
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Російський журналіст Олександр Невзоров нещодавно заявив, що він отримав українське громадянство. Утім, виявилось, що насправді паспорта України в нього поки немає.

Про це 24 каналу повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він заперечив надання громадянства Невзорову.

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У Невзорова немає нашого громадянства

"У Олександра Невзорова ще немає українського громадянства. Він лише звернувся, аби його отримати", – заявив Данілов.

 

 

Автор: Олена Данилів