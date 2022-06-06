У Невзорова ще нема громадянства, він лише звернувся, – Данілов
6 червня 2022 , 19:52Читать новость на русском
Російський журналіст Олександр Невзоров нещодавно заявив, що він отримав українське громадянство. Утім, виявилось, що насправді паспорта України в нього поки немає.
Про це 24 каналу повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він заперечив надання громадянства Невзорову.
До слова Зеленський прокоментував українське громадянство для Невзорова
У Невзорова немає нашого громадянства
"У Олександра Невзорова ще немає українського громадянства. Він лише звернувся, аби його отримати", – заявив Данілов.