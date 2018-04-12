Емілі Ратажковскі засвітила пишні груди у новому фото (18+)

Супермодель Емілі Ратажковскі потішила фанатів черговим пікантним знімком.

Фото зірка виклала в Instagram.

На світлині Ратажковскі спокусливо позує у майже прозорому плащі, через який добре видно пишні груди зірки.

Читайте також: "Битва" декольте: Періс Хілтон поділилась знімком з Емілі Ратажковскі

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Апр 2018 в 10:30 PDT

Ще один знімок виклав мейк-ап майстер моделі, який попрацював над обличчям Ратажковсі перед зйомкою.