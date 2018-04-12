Емілі Ратажковскі засвітила пишні груди у новому фото (18+)
Супермодель Емілі Ратажковскі потішила фанатів черговим пікантним знімком.
Фото зірка виклала в Instagram.
На світлині Ратажковскі спокусливо позує у майже прозорому плащі, через який добре видно пишні груди зірки.
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Ще один знімок виклав мейк-ап майстер моделі, який попрацював над обличчям Ратажковсі перед зйомкою.
Джерело: 24 Канал
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