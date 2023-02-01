Неякісні бронежилети для ЗСУ: топчиновника Міноборони викрили на розтраті понад 100 мільйонів

В Україні викрили ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів. Ймовірно, мовиться про Богдана Хмельницького.

Як виявилось, топчиновник закупив для ЗСУ майже 3 тисячі бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Однак вони виявились неякісними.

У чому звинувачують топчиновника Міноборони

За словами правоохоронців, куплені бронежилети для ЗСУ не відповідали нормальним вимогам і не могли належним чином захистити українських воїнів.

Ймовірно, СБУ затримала колишнього заступника директора департаменту державних закупівель Міноборони

Тепер ексначальнику департаменту Міноборони повідомили про підозру за такими статтями:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань,

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,

вчинення кримінального правопорушення групою осіб.

СБУ завітала до топчиновника 1 лютого / фото Служба безпеки України

Що загрожує чиновнику

Тепер чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Важливо! СБУ ініціювала відкликання цієї партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони.

Також СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці.