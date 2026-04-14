Коли можна не приходити до ТЦК: у Міноборони пояснили поважні причини

В Україні визначено чіткий перелік причин, які дозволяють військовозобов’язаним тимчасово не з’явитися до ТЦК. Водночас навіть за наявності поважних обставин громадяни зобов’язані повідомити про це та прибути пізніше.

За ігнорування виклику без належних підстав передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Про це повідомляє Міністерство міноборони.

Коли можна законно не зʼявлятися у ТЦК?

В Україні діє визначений перелік поважних причин, які дають право військовозобов’язаним не з’явитися до територіального центру комплектування після отримання повістки. Йдеться виключно про обставини, які об’єктивно унеможливлюють прибуття у зазначений термін.

Якими можуть бути поважні причини:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії там, де розташований ТЦК;

смерть близького родича.

Водночас навіть за наявності поважної причини громадянин не звільняється від обов’язку зв’язатися з територіальним центром комплектування. Це потрібно зробити не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту, коли особа не змогла з’явитися за викликом.

Після усунення причин, які завадили прибуттю, військовозобов’язаний зобов’язаний з’явитися до ТЦК упродовж семи днів. Таким чином, відтермінування не означає повного ігнорування виклику, а лише дає можливість перенести дату явки.

У Міністерстві оборони наголошують, що сам факт наявності поважної причини не означає автоматичного звільнення від обов’язків військового обліку. Якщо особа не повідомить ТЦК або не прибуде у встановлений строк без вагомих підстав, це вважатиметься порушенням законодавства.

За такі дії передбачена відповідальність. Залежно від обставин це може бути адміністративне покарання у вигляді штрафу або навіть кримінальна відповідальність у разі систематичного ухилення.

Окремо підкреслюється, що навіть наявність бронювання чи відстрочки від мобілізації не означає, що громадянина не можуть викликати до ТЦК. У таких випадках йдеться про уточнення даних або виконання інших процедур військового обліку.

