Мобілізація в Україні: чим загрожує неявка до ТЦК за повісткою

В Україні продовжено воєнний стан до 7 лютого 2025 року. Триває мобілізація, яка вимагає від громадян з'являтися до військкоматів за повісткою.

У повістці визначена дата, місце і час, коли військовозобов'язаний має прийти до районного військкомату. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Миколаївського ТЦК, передає 24 Канал.

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Чим загрожує неявка до ТЦК

Якщо у людини є поважні причини, щоб не прибути вчасно, то протягом трьох діб вона має повідомити про це ТЦК. А потім у громадянина є ще 7 днів, аби таки прибути до військкомату та надати документи, які будуть підтверджувати вагомість причин, через які не вдавалося прибути вчасно.

До поважних причин належить: стихійне лихо, бойові дії, хвороба, смерть близької особи.

Неприбуття до ТЦК без поважної причини може коштувати порушнику від 17 000 до 25 500 гривень. Штраф за неявку до ТЦК потрібно сплатити протягом 15 днів, інакше він подвоюється, а постанова може бути виконана примусово Державною виконавчою службою України.