Неймар часто телефонує керівництву "Барселони", щоб його повернули в клуб

Форвард ПСЖ Неймар все ще хоче повернутися в "Барселону". Він постійно зв'язується з керівництвом каталонського клубу з проханням організувати такий трансфер.

За даними AS, в "Барселоні" вважають, що здійснити трансфер бразильця малоймовірно – у 2019 році у нього не буде опції викупу, а в 2020 році вона складе 160 мільйонів євро.

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Однак, каталонці готові розглянути варіант, при якому ПСЖ отримає Усмана Дембеле в обмін на бразильця.

Але Дембеле останнім часом набрав відмінну форму (10 голів в 22 матчах) і добре взаємодіє з Ліонелем Мессі, тому "Барселона" такий варіант може не розглядати.

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