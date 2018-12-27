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      Неймовірний кидок Мішули на останніх секундах приніс перемогу "Дніпру" у кубковому матчі: відео

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      Мішула приніс перемогу "Дніпру"
      Мішула приніс перемогу "Дніпру" / ФБУ

      У середу, 16 грудня, було зіграно перші матчі чвертьфіналу Кубка України з баскетболу. У грі між "Запоріжжям" та "Дніпром" все вирішилося на останній секунді.

      Гравець "Дніпра" Олександр Мішула взявся вирішувати ситуацію за рівного рахунку і, коли здавалося б, втратив усі шанси на нормальну атаку, влучив просто фантастичний кидок. Захисник "Дніпра", опинившись в результаті дабл-тіму у пастці, метрів з дев’яти викинув м’яча в бік кільця і від щита влучив переможний триочковий – 70:73.

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      Мішула, до речі, реалізував 9 з 17 триочкових і став найрезультативнішим гравцем матчу з 28 очками в активі.

      Матч-відповідь команди зіграють 5 січня вже у Дніпрі.

      Теги: Спорт БК Дніпро БК Запоріжжя Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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