20:10
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Нейромережу навчили виявляти насилля у натовпі

10 Читать новость на русском
Нейромережу навчили виявляти насилля у натовпі
Нейромережу навчили виявляти насилля у натовпі / Фото з вільних джерел

Дослідники із Великобританії та Індії розробили систему на основі дрона, яка може виявити насильницькі дії серед людей, наприклад, бійки. Мультикоптер в реальному часі передає дані з камери на хмарний сервер, на якому алгоритми машинного навчання визначають на кадрах пози людей, які характерні для насильницьких дій.

Про це розробники повідомили в статті, яку представлять на конференції CVPR 2018.

Читайте також:  Науковці випадково створили "психопата"

Оскільки алгоритми комп'ютерного зору вже досить точні, їх стали застосовувати для автоматизації спостереження і виявлення злочинів. У деяких країнах системи відеоспостереження в громадських місцях використовуються разом з подібними алгоритмами, що допомагають розпізнавати людей в натовпі і звіряти їх з базою розшуку. Крім того, є розробки, які дозволяють не тільки виявляти людей, а й аналізувати їх дії, наприклад, існує алгоритм, який виявляє забуті речі.

Група дослідників з Великобританії та Індії вирішила використовувати для збору даних дрон, який може літати над людьми. Варто зазначити, що автори вже представляли подібну систему в 2014 році, але вона мала набагато меншу точність, а розпізнавання велося не в реальному часі.

Порівняння точності розпізнавання з попереднім алгоритмом
Порівняння точності розпізнавання з попереднім алгоритмом

 

Розробники вибрали квадракоптер Parrot AR, оснащений камерою, який записує відео з роздільною здатністю 720p і частотою 30 кадрів в секунду. Оскільки аналіз такого відеопотоку в реальному часі неможливо проводити на бортовому комп'ютері, дані пересилаються через інтернет на хмарний сервер з набагато більшою обчислювальною потужністю.

Читайте також: Вчені визначили, які обійми з роботом більше подобаються людям

Обробка зображення відбувається в три етапи. Спочатку кадри відео передаються розробленій в Facebook нейромережі FPN, яка використовує піраміди зображень і створені на їх основі піраміди ознак для ефективного розпізнавання людей на кадрі незалежно від їх розміру і фону. Потім частини зображення, на яких система розпізнала людей, передаються надточній нейромережі, яка визначає на зображенні людини 14 точок, з яких складається спрощена модель скелета. Після цього алгоритм, який використовує метод опорних векторів, аналізує обчислене на попередньому етапі положення частин тіла і зіставляє його з положеннями, відповідними насильницького поведінки.

​Перетворення кадру з відео в модель скелета
Перетворення кадру з відео в модель скелета

Для того, щоб нейромережа навчилася визначати положення частин тіла і розуміти, що на кадрі відбувається насильство, дослідники створили датасет, що складається з двох тисяч розмічених знімків, знятих з дрона. На знімках зображені кілька людей, приблизно половина з яких залучені в насильницькі дії: б'ють або душать іншу людину або направляють на нього пістолет або ніж. У кожної людини на знімку розмічена модель скелета і підписана їх дія.

Читайте також: Вчені розвінчали міф про користь секс-роботів для здоров'я

Демонстрація роботи дрона, який виявляє насильство – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як отримати мандат: викладач підкупив своїх студентів, аби ті голосували за нього на виборах
сьогодні, 20:00 Як отримати мандат: викладач підкупив своїх студентів, аби ті голосували за нього на виборах
Тетяна Мартинюк 39
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
сьогодні, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 277
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сьогодні, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 710
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сьогодні, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 1709
Как сменить работу тому, кто засиделся
сьогодні, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 780
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук