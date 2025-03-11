Я особисто бачив, як росіяни розстрілювали власних солдатів, – двоюрідний брат Джей Ді Венса

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, Нейт Венс, два з половиною роки воював за Україну. На фронті він особисто бачив, як росіяни розстрілювали власних солдатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Венса для CNN.

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Брат Ді Венса розповів про участь у війні

Нейт Венс розповів, що досвід участі у війні в Україні дав йому "унікальну перспективу", якої немає у більшості американців.

За словами Венса, він особисто бачив, як російські окупанти розстрілювали власних військових, коли ті відступали з поля бою.

Це траплялося настільки часто, що можна вважати це їхньою політикою щодо відступаючих солдатів. Ці люди "пожирають" своїх. Їм байдуже, що ми думаємо. Вони нам не союзники. І ніколи ними не будуть. Принаймні, в найближчому поколінні,

– сказав він.

В інтерв'ю Венс також розкритикував можливе зняття санкцій проти Росії з боку США. За його словами, країна-агресорка протягом останніх трьох років зміцнювала свій військово-промисловий комплекс.

Нагадаємо, Нейт Венс провів в Україні три роки, з яких два з половину воював в складі української армії. У складі батальйону "Вовки да Вінчі" він брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Незадовго до інавгурації свого брата Джей Ді Венса на посаді віцепрезидента у січні 2025 року Нейт Венс полишив ЗСУ.