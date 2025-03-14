А потім ми опинилися на Донбасі, – двоюрідний брат Джей Ді Венса розповів, як воював в Україні

Двоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс більш ніж 2 роки воював у складі Збройних Сил України. Він прибув до Києва у 2022 році. А вже за деякий час приєднався до підрозділу "Вовки Да Вінчі".

Свою історію в ефірі 24 Каналу розповів двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса і колишній американський морський піхотинець Нейт Венс. За його словами, спершу він планував займатися гуманітарною допомогою та час від часу їздити до Сполучених Штатів по роботі. Але потім усе "закрутилося".

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Як потрапив на війну

Як розповів Нейт Венс, під час волонтерства доводилося зустрічати деяких новобранців, які навіть не мали військового одягу. Він допомагав їм у навчанні.

Спершу ми почали їздити на Схід та доставляти речі до Києва. Я зустрів деяких новобранців, які все ще були в цивільному одязі. Здається, у них навіть не було військової форми. Ми почали їх навчати. А потім опинилися на Сході – на Донбасі,

– розповів Венс.

Військові та волонтери завжди були здивовані, що американець взяв і приїхав захищати Україну від російських окупантів. Усі були дуже люб'язними та дружніми. Було відчутно, що Нейт – бажаний гість.

Звісно, не обходилося без кумедних випадків. Тоді дехто не розумів, що такий "дід" забув на війні.

Я трошки старший. То вони дивилися на мене, як на якогось діда, який незрозуміло що робить. Але це минуло. Через якийсь час ти стаєш звичайним членом групи. Побратими – хороші люди. Оскільки я старший, то схильний дивитися на них, як на дітей. Знаю, що це не так. Вони – дорослі чоловіки, які виконують надзвичайно небезпечну роботу та добре тримають себе в руках. Але я все ще нічого не можу з цим вдіяти, бо вони удвічі молодші за мене. Я схильний дивитися на них, як на дітей,

– сміється Венс.

Одна з основних відмінностей між ЗСУ та американською армією полягає в тому, що Штати мають найбільші військово-повітряні сили на планеті. Якби Україна мала більше сучасної авіації, то воювати було б значно легше.

Я був здивований, наскільки Україна красива

За словами Венса, він був підлітком якраз тоді, коли закінчувалася холодна війна. Тоді американська пропаганда стверджувала, що Україна, як і весь інший СРСР, – це щось сіре та безбарвне. Умовно, місце, яке позбавлене від радості.

Коли я приїхав до України, то був дуже здивований тим, наскільки вона красива. Зараз є ще й інша пропаганда. Кумедна, як про біолабораторії. Про це завжди розповідає Такер Карлсон,

– поділився своєю історією Нейт Венс.

Додамо, 47-річний Нейт Венс брав участь в боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. У січні 2025 року він полишив ЗСУ.