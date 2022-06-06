Незабаром можемо дізнатись багато цікавого, – Данілов про путінських агентів в Україні
Окрім озвучених звинувачень проти Віктора Медведчука, Росія створювала й фінансувала проросійські сили за різними ланцюжками.
Про них ми зможемо дізнатися вже незабаром. Про це 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.
Увага Данілов відповів на погрози Путіна бити "туди, куди ще не бив"
Я думаю, що ми найближчим часом зможемо дізнатися дуже багато цікавих речей та подробиць, у який спосіб формувалися усі ці групи впливу та як це відбувалося,
– зазначив Данілов.
Він також звернув увагу, що деякі політичні оглядачі, які свого часу кожного дня приходили у різні ефірі на телебаченні, зараз десь зникли.
Данілов звернувся до гауляйтерів Путіна
"Ми живемо у часи, які все розставлять на свої місця. І це станеться дуже швидко", – зазначив Данілов.
І додав, якщо хтось вважає, що зможе в законсервованому вигляді продовжувати тут виконувати доручення Путіна і бути його прихованим гауляйтером, то Служба безпеки України та розвідка "відпрацюють ці питання".
Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео
Що відомо про 4 кримінальні справи проти Медведчука
- Віктор Медведчук на початку повномасштабного вторгнення Росії втік з-під домашнього арешту, після чого його знайшли й затримали співробітники СБУ.
- Наразі проти кума Путіна відкрили цілу низку кримінальних справ.
- Ірина Венедіктова пояснила, що мовиться не лише про так звану "вугільну справу" і державну зраду Медведчука, а й ще про 2 провадження. Ще одне, зокрема, стосується так званої "труби Медведчука".
- Венедіктова повідомила, що існує й ще одна, четверта справа проти Медведчука, втім, деталей посадовиця поки не розкрила.