Незаконно експортував секретні технології до Росії: у США заарештували бізнесмена

У Сполучених Штатах заарештували 66-річного Іллю Кана, якого підозрюють у незаконному експорті мікросхем до Росії. За інформацією Мін'юсту, він обходив експортні закони, використовуючи інші країни для транспортування товарів.

Ілля Кан, громадянин США, Ізраїлю та Росії, був заарештований у Лос-Анджелесі. Його звинувачують у відправленні спеціалізованих технологій російському виробнику напівпровідників, що має зв'язки з підсанкційними організаціями.

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Арешт бізнесмена, що постачав агресору технології

Прокурор США Бреон Піс заявив, що Кан використовував складну схему, щоб обійти американські закони щодо експорту. Він переправляв товари через Гонконг та Китай, приховуючи реальних російських отримувачів.

Містера Кана звинувачують у неодноразовому експорті секретних технологій до Росії до, під час і після неспровокованого вторгнення Росії в Україну,

– сказав помічник генерального прокурора Меттью Глен Олсен з відділу національної безпеки Мін'юсту.

За версією слідства, Кан організував поставки напівпровідників з Тайваню до Росії, навіть після відмови тайванської компанії прямо експортувати їх. Він також надавав консультації російській компанії "Елвіс" та продовжував співпрацю з нею після введення санкцій.

Новий пакет санкцій проти Росії не за горами

Європейський Союз активно працює над розробкою нових санкцій проти Росії, які планують схвалити до 24 лютого 2024 року – тобто до другої річниці повномасштабного вторгнення окупантів в Україну.

За інформацією Bloomberg, обговорення нового пакету санкцій передбачає додаткові торговельні обмеження та заходи, спрямовані на запобігання обходу санкцій Росією через треті країни або компанії.

Посли країн-членів ЄС обговорювали можливі санкції, розглядаючи різні варіанти підтримки України у довгостроковій перспективі, але досягнення консенсусу щодо нового пакету може бути складним, враховуючи, що попередній – вимагав тривалих переговорів.

ЄС також розглядає створення нового фонду для військової підтримки України, який міг би оновити чи замінити Європейський фонд миру (EPF), через який країни-члени отримують відшкодування за зброю, надіслану Україні.

Розмір EPF було збільшено кілька разів, але будь-яке рішення про виділення коштів вимагає одностайної підтримки всіх держав-членів, що може ускладнити процес.

Європейська служба зовнішніх дій запропонувала надати EPF щорічний бюджет у розмірі близько 5 мільярдів євро, але ця пропозиція не отримала широкої підтримки серед держав-членів, тому очікується новий документ з альтернативними варіантами.

Додамо, що останній, 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, був ухвалений 18 грудня 2023 року і мав на меті обмежити військовий потенціал та економічні можливості ворога. Він передбачав нові списки та економічні заходи, які мали послабити російську військову машину, засвідчуючи непохитну підтримку України у її боротьбі за свободу.

Іллю Кана звинувачують у змові з метою порушення закону про експортний контроль, що може призвести до рішення суду у 20 років ув'язнення. Цей випадок засвідчує серйозність, з якою США ставляться до контролю за експортом технологій, особливо в контексті міжнародних санкцій.