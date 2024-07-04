До 20 тисяч доларів: у ДПСУ розповіли, скільки платять українці, щоб незаконно втекти за кордон

Деякі українці не полишають спроб втекти незаконним чином з країни. Для цього вони готові заплатити до 20 тисяч доларів.

Останнім часом у ДПСУ фіксують все більш зухвалі спроби перетину кордону. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише 24 Канал.

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Втікачі продовжують збагачувати злочинні групи

Демченко розповів, що завдання ДПСУ полягає у тому, щоб викривати злочинні групи, які організовують незаконні виїзди за кордон.

"Фактично, усі, хто намагається у незаконний спосіб перетнути кордон, є порушниками і несуть відповідальність згідно із законами України. Це адміністративна відповідальність. Але наше завдання також – викривати і злочинні групи, схеми, організаторів, посібників, які допомагають людям, обіцяють сприяння у незаконному перетині кордону", – сказав він.

Речник ДПСУ розповів, що останнім часом прикордонники спостерігають більш зухвалі спроби злочинних груп доправляти до кордону групами людей. За його словами, переважно йдеться про 10 – 30 чоловіків. Втім, був і рекорд – приблизно 47 втікачів.

Злочинні групи допомагають таких осіб перемістити якнайближче до кордону, а тоді можуть ділити їх на менші групи.

Наше завдання – не допускати спроб незаконного перетину кордону, і це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо,

– наголосив Демченко.

Речник ДПСУ також додав, що порушники готові платити за втечу значні суми.

"Прикрість у тому, що самі порушники готові продовжувати збагачувати криміналітет, злочинні групи, платячи їм чималі кошти", – сказав Руслан Демченко.

За його словами, суми коливаються від 3 до 12 тисяч доларів, а інколи вони досягають і більших розцінок.

Є випадки, коли під час фільтрації самих порушників, нами встановлюється, що вони платили і по 18 тисяч доларів, і по 20 тисяч доларів. І, фактично, замість того, щоб підтримати Україну та Сили оборони нашої країни, люди продовжують збагачувати злочинні групи,

– зауважив речник.