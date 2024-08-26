Зеленський дав 2 тижні, щоб напрацювати чіткий план щодо втікачів та колаборантів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на проблему колаборантів та незаконного перетину кордону. Він поставив умову, що правоохоронці мають представити чіткий план розв'язання цього питання.

На те, щоб напрацювати пропозиції, Зеленський дав два тижні.

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Колаборанти та незаконний перетин кордону

Володимир Зеленський у зверненні 26 серпня повідомив, що цього дня провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів.

Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі,

– вказав він.

За його словами, за два тижні відповідні органи повинні напрацювати й представити чіткий план розв'язання цих проблемних питань. Зеленський вказав, що вони всі вони абсолютно зрозумілі – потрібні дії.

Зазначимо, що днями скандальний нардеп та прихильник УПЦ МП Артем Дмитрук незаконно покинув Україну. ЗМІ писали, що нардеп Артем Дмитрук засвітився у молдовській поліції Штефан-Воде. Вже після втечі Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового.