Схема зі шаленим обігом: в Україні незаконно збували військові БпЛА

Правоохоронці викрили схему продажу військових безпілотників, які фіктивно списували як знищені в боях. Під час спецоперації у восьми регіонах затримали 16 фігурантів і вилучили понад 600 апаратів.

Як повідомили в Національній поліції України та ДБР, спільники підкуповували військових, щоб ті безпідставно списували безпілотники з обліку військових частин як нібито втрачені чи знищені. Отриману техніку ремонтували, перепрограмовували та виводили на ринок через фіктивні комерційні структури.

Що відомо про схему

Основна база угруповання діяла на Дніпропетровщині.

Як з'ясувало розслідування, до організації незаконної діяльності причетний колишній контрактник, який у 2025 році звільнився зі служби за станом здоров'я.

Згодом він облаштував в орендованому складі підпільну майстерню з фейкового ремонту безпілотних комплексів і залучив декількох майстрів.

В Україні викрили оборудку на дронах / Нацполіція

Щоб надати списаним безпілотникам товарного вигляду, фігуранти наклеювали фальшиві серійні номери з QR-кодами та змінювали заводське гравіювання на корпусах. Вони також втручалися в оригінальне програмне забезпечення й переписували дані, збережені в пам'яті контролерів.

Покупців шукали серед військовослужбовців і військових частин, які закуповували дрони, а також серед гуртових постачальників і посередників. Мережа діяла у кількох областях, а для відмивання нелегальних прибутків ділки відкрили низку підставних юридичних осіб.

Спецоперацію з викриття оборудки правоохоронці реалізували разом із прикордонниками за активного сприяння командування Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

В Україні викрили оборудку на дронах: дивіться відео

Слідчі дії тривали у два етапи, під час яких правоохоронці провели майже 100 обшуків у помешканнях та на складах фігурантів. Окрім сотень дронів різних модифікацій і запчастин, силовики знайшли значні суми готівки.

Загалом вилучено близько 13 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів, 10 тисяч євро, кілограми злитків банківського золота і срібла, а також зарядні станції та елітні автомобілі. Наразі 16 учасникам схеми, серед яких є військовослужбовці, офіційно оголосили про підозру.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ затримала в Одесі російського агента, який готував провокації на замовлення ворога. А ще один зрадник встановляв "маячки" на бензовозах та "полював" на нафтобази.