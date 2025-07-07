Незаконна мобілізація: чи можна звільнитися з ЗСУ і що радять робити юристи

Незаконна мобілізація не є підставою для звільнення з військової служби, навіть якщо її такою визнав суд. Річ у тім, що це не передбачено законом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обговорення на сайті "Юристи.UA".

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Що робити, якщо незаконно мобілізували

Ренада з Дніпра мобілізували у 2022 році, коли йому було лише 17 років. Хлопець розповів, що подав до суду, і той визнав мобілізацію незаконною. Він хотів подати рапорт на звільнення, однак частина відмовила, посилаючись на відсутність підстав.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, попри те, що мобілізація була незаконною особа не може звільнитись. Річ у тім, що звільнення відбувається відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

І дійсно, такої підстави для звільнення, як "незаконна мобілізація" в вищезгаданій статті не існує,

– наголошує правник.

Юрист запропонував подати рапорт на звільнення, отримати письмову відмову, а після цього звернутись до суду й спробувати її оскаржити на підставі того, що наказ про зарахування до особового складу був визнаний незаконним.

Айвазян нагадав про рішення Верховного Суду, в якому було наголошено, що процедура мобілізації 2025 – незворотна. Тобто навіть визнання процедури протиправною не призводить до відновлення попереднього становища.

Верховний Суд вважає, що можна визнати незаконною мобілізацію, але незаконна мобілізація не є підставою для звільнення. Звичайно, виникає питання навіщо взагалі визнавати її у такому випадку незаконною, якщо це жодним чином не захищає Ваші права і не надає Вам можливості звільнитись? Проте, таке рішення, на жаль, є,

– підсумовує Айвазян.

Водночас правник попереджає, що за СЗЧ передбачена кримінальна відповідальність з реальним строком.