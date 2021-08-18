Незаконно і неприйнятно, – Євросоюз засудив вироки кримським татарам у Росії

У Європейському Союзі засудили вироки кримським татарам, які виніс російський суд 16 серпня. Четверо політичних в'язнів отримали максимальні терміни перебування в колонії.

Всіх їх звинуватили в причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". Позицію ЄС оприлюднив речник зовнішньополітичної служби Петер Стано.

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У ЄС засудили вироки кримським татарам

Він повідомив, що Євросоюз вважає нейприйнятними і незаконними рішення Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону.

"Ми закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов'язань відповідно до міжнародного права в незаконно окупованому Криму", – наголосив Петер Стано.

У Росії засудили чотирьох кримських татар, учасників так званої "алуштинської групи". Загалом четверо чоловіків отримали вироки на 61 рік за ґратами. Ленур Халілов та Руслан Месутов отримали по 18 років, Руслан Нагаєв – 13 років, Ельдар Кантеміров – 12 років.

Текст публікації Петера Стано

Євросоюз вважає винесення вироку 4 кримським татарам військовим судом Росії незаконним і неприйнятним. Закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов'язань відповідно до міжнародного права в незаконно окупованому Криму.

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