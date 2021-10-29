Незаконно вирубували ліс у національних парках: на Тернопільщині судитимуть чиновника

29 жовтня 2021 , 10:54
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Джерело:

ДБР

Начальника Тернопільського лісгоспу судитимуть за допущення незаконної вирубки дерев. Мовиться про збитки на понад 2,1 мільйона гривень.

Його колегу, ексглаву лісгоспу Тернопільщини, судитимуть за розкладання грошей. Про це повідомили у ДБР.

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На Тернопільщині судитимуть за дозвіл на незаконну вирубку лісу

У Державному бюро розслідувань з'ясували, що начальник Тернопільського обласного лісгоспу погоджував дозволи на вирубку дерев лісовим господарствам на території природно-заповідного фонду. Робив це без необхідних документів від міністерства. 

Через це у 2017 році на територіях заказників "Суразька дача", "Яблунівський", "Дача Галілея", нацпарків "Кременецькі гори" та "Дністровський каньйон" відбулися незаконні рубки лісу, які завдали збитків державі на понад 2,1 мільйона гривень,
– розповіли в ДБР. 

Саме тому чиновника звинувачують у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо його провину доведуть, то чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення.

Ексдиректора лісгоспу судитимуть за розкрадання грошей

За матеріалами ДБР до суду направлено обвинувальний акт щодо ексдиректора одного з лісових господарств Тернопільщини, який розтратив державні кошти.

Слідство встановило, що:

  • у 2019 – 2020 років лісгосп постачав деревину одному з приватних підприємств Закарпаття, яке за угодою мало оплачувати її перевезення;
  • натомість директор за рахунок лісгоспу компенсував приватному підприємству 700 тисяч гривень на транспортні витрати;
  • за таку "допомогу" він отримав свою "частку".

У липні 2021 року директора звільнили із займаної посади. Під час досудового розслідування він відшкодував збитки в повному обсязі.

Наразі ексдиректора звинувачують в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах. Якщо провину доведуть, то чиновнику загрожує ув'язнення до 12 років.

Останні новини щодо вирубки лісів: коротко

  • 7 вересня 2021 року за ніч в окупованому Криму окупанти вирубали понад 350 дерев. Дерева знищили у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Попередньо відомо, що дерева знищили для зведення новобудов.
  • У серпні на Київщині прокуратура оголосила підозру 7 чиновникам, які протягом 2 років незаконно вирубували ліс. Вони завдали шкоду державі на 13 мільйонів гривень.
  • Наприкінці серпня Володимир Зеленський доручив РНБО підготувати засідання щодо проблеми вирубки лісів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні є багато територій непридатних для сільського господарства. Тому на них можна висадити ліс, а згодом використовувати деревину для різних потреб.
Автор: Діана Квасневська