Незаконно вирубували ліс у національних парках: на Тернопільщині судитимуть чиновника

Начальника Тернопільського лісгоспу судитимуть за допущення незаконної вирубки дерев. Мовиться про збитки на понад 2,1 мільйона гривень.

Його колегу, ексглаву лісгоспу Тернопільщини, судитимуть за розкладання грошей. Про це повідомили у ДБР.

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На Тернопільщині судитимуть за дозвіл на незаконну вирубку лісу

У Державному бюро розслідувань з'ясували, що начальник Тернопільського обласного лісгоспу погоджував дозволи на вирубку дерев лісовим господарствам на території природно-заповідного фонду. Робив це без необхідних документів від міністерства.

Через це у 2017 році на територіях заказників "Суразька дача", "Яблунівський", "Дача Галілея", нацпарків "Кременецькі гори" та "Дністровський каньйон" відбулися незаконні рубки лісу, які завдали збитків державі на понад 2,1 мільйона гривень,

– розповіли в ДБР.

Саме тому чиновника звинувачують у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо його провину доведуть, то чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення.

Ексдиректора лісгоспу судитимуть за розкрадання грошей

За матеріалами ДБР до суду направлено обвинувальний акт щодо ексдиректора одного з лісових господарств Тернопільщини, який розтратив державні кошти.

Слідство встановило, що:

у 2019 – 2020 років лісгосп постачав деревину одному з приватних підприємств Закарпаття, яке за угодою мало оплачувати її перевезення;

натомість директор за рахунок лісгоспу компенсував приватному підприємству 700 тисяч гривень на транспортні витрати ;

; за таку "допомогу" він отримав свою "частку".

У липні 2021 року директора звільнили із займаної посади. Під час досудового розслідування він відшкодував збитки в повному обсязі.

Наразі ексдиректора звинувачують в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах. Якщо провину доведуть, то чиновнику загрожує ув'язнення до 12 років.

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