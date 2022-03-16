Незалежна Україна переживе Путіна, – Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен наголосив, що Україна - незалежна держава та існуватиме "набагато довше", аніж Путін. Невдовзі божевільного диктатора не стане.

Про це очільник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки повідомив у інтерв'ю CNN.

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Україна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Путін. Так чи інакше, Україна залишиться, а в якийсь момент Путіна вже не стане,

– сказав глава американської дипломатії.

За словами Ентоні Блінкена, США нині намагаються запобігти якомога більше смертей та руйнувань.

"Питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань зараз завдає російська агресія. І це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо – обмежити, зупинити, покласти край війні, яку проводить Росія" – зазначив він.

Ми робимо це завдяки підтримці, яку надаємо Україні щодня. Ми робимо це завдяки тиску, який щодня чинимо на Росію,

– підсумував держсекретар.