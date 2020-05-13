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Незважаючи на бруд, багатостраждальний закон ухвалили, – Зеленський про "банківський" закон

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Зеленський прокоментував "антиколомойський" закон
Зеленський прокоментував "антиколомойський" закон / Getty Images

Верховна Рада схвалила законопроєкт про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери, який називають "антиколомойським". Президент Володимир Зеленський подякував депутатам за прийняте рішення.

Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців наголосив, що схвалення "банківського" закону – це зелене світло для отримання Україною важливої фінансової підтримки, тобто мільярдів доларів, повідомляє 24 канал.

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Президент подякував депутатам за їхні голоси.

Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд та тиск, ви ухвалили багатостраждальний банківський закон,
– сказав він.

Зауважимо, що "антиколомойський" закон є однією з вимог МВФ для отримання наступного траншу.

Повний текст закону №2571-д про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери – читайте тут.

Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

Що відомо про "антиколомойський" закон? Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Закон називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
Сам олігарх закон називає не "антиколомойським", а антиукраїнським.

Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Після першого читання до законопроєкту подали понад 16 тисяч поправок. Однак вже 13 травня Верховна Рада ухвалила документ у другому читанні.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: МВФ Ігор Коломойський Володимир Зеленський Новини України Верховна Рада Новини політики Приватбанк Гроші Законодавство
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