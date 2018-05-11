NHL: команда-новачок зіграє у фіналі Західної конференції
Визначилися усі фіналісти Західної та Східної конференції NHL. Останньою командою, яка пройшла у фінальний раунд, стала "Вінніпег Джетс" (Winnipeg Jets).
У півфіналі Західної конференції команда з Канади обіграла "Нешвілл Предаторс" (Nashville Predators) і тепер зіграє з "Вегас Голден Найтс" (Vegas Golden Knights), яка тільки була створена у 2017 році. Відтак це її перший сезон в NHL.
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Щодо Східної конференції, то там у фіналі зіграють "Тампа Бей Лайтнінг" (Tampa Bay Lightning) та "Вашингтон Кепіталз" (Washington Capitals). Перший матч вони зіграють 12 травня у Вашингтоні.
"Вегас" та "Нешвілл" зіграють 13 травня на полі першої команди.
Джерело: 24 Канал
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