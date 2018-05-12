NHL: "Вашингтон" обіграв "Тампу" у першому матчі фіналу Східної конференції

У США розпочалися матчі фіналів Східної та Західної конференції NHL. У першому матчі "Вашингтон Кепіталз" (Washington Capitals) відправилася на гру проти "Тампа Бей Лайтнінг" (Tampa Bay Lightning).

В кожному з періодів глядачі "Амелі Арена" побачили по дві закинуті шайби. Однак у перших двох забивали лише гості, довівши рахунок до розгромного 0:4. По два очки у свій актив записали російські легіонери "Вашингтона" Овєчкін (гол + пас) та Кузнєцов (дві передачі), а також Оші (дві передачі).

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"Тампа" зуміла відповісти лише у третьому періоді. Однак двох шайб не вистачило, щоб не програти "Вашингтону" у цьому матчі. Відтак саме столична команда здобуває першу звитягу у серії до чотирьох перемог. Наступна гра запланована на 13 травня (в Україні вже буде 14 травня) на майданчику "Тампи". Лише після цього серія переїде у Вашингтон.

Щодо Західної конференції, то у фіналі зіграють "Вегас Голден Найтс" (Vegas Golden Knights) та "Вінніпег Джетс" (Winnipeg Jets). Перша гра – 12 травня (13 травня в Україні) у Вінніпегу.