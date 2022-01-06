Ні холодно, ні жарко, – журналіст сказав, чому Коломойський не реагує на деолігархізацію

Ігор Коломойський доволі погано себе почуває. Водночас йому недобре не через ухвалення закону про деолігархізацію.

Закордонна діяльність для нього закрита "червоними прапорцями". Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.

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За його словами, Коломойський, згідно із рішенням суду, має обмеження у витратах та заборону на виїзд. Водночас закон про статус олігарха не торкається його.

Від того, що його назвуть олігархом, йому ні холодно, ні жарко,

– наголосив Мартиненко.

Він пояснив, що Коломойський не відчує на собі деолігархізацію. Бо документ спрямований проти "білих", може, "сірих", але точно не "чорних" олігархів. Мовиться про повністю закритих для Заходу, громадськості тощо.

Мартиненко: Головна проблема Коломойського – не в Україні

"Боротьба відбувається з тими, хто так чи інакше працює на світових ринках. Коломойський окремо сидить від цього всього", – зауважив гендиректор ЗМІ.

Сказати, що він заробив дуже багато грошей за останні часи, я не можу. Сказати, що він щось втратив – ні. В нього головна проблема не в Україні, а там (за кордоном – 24 канал). Олександр Мартиненко Гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна

У Коломойського може бути така історія, як у Фірташа

На думку журналіста, в Коломойського може бути така історія, як у Дмитра Фірташа. "Ідея американців була в тому, щоб закрити йому всі шляхи на Захід. Вони загалом їх закрили, як і для Фірташа.

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Тому вони сидять кожен у своїй країні. Фірташ комфортніше, Коломойський – не дуже", – сказав Мартиненко. Водночас догнати олігарха колись буде важко, хіба якщо він розслабиться, полетить куди-небудь, і літак прилетить в інше місце.

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Деолігархізація в Україні: головне

Закон про статус олігарха ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Схвалили документ наприкінці вересня 2021 року. Вже на початку листопада його підписав очільник держави.

Згідно із законом, олігархом визнають особу, яка відповідає трьом із чотирьох критеріїв.

Окрім цього, документ допоможе обмежити вплив олігархів на економіку України.

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