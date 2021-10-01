Ніколи, – президентка Грузії заявила, що не помилує Саакашвілі

Грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання Міхеїла Саакашавілі. Вона рішуче заявила, що ніколи не помилує політика.

Водночас у прокуратурі Грузії заявили, що колишній президент країни проведе у в'язниці щонайменше 6 років. Все через вироки у справах, в яких він раніше фігурував.

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Що сказала Зурабішвілі

"Ні й ніколи!", – наголосила президентка Грузії. Вона заявила, що Саакашвілі прибув у країну, аби дестабілізувати там ситуацію, всупереч порадам міжнародних партнерів.

Зурабішвілі звернулася до країни: дивіться відео



Зурабішвілі також підкреслила, що Саакашвілі ухвалив неприйнятне для президента рішення, коли відмовився від громадянства Грузії (понад 6 років він є громадянином України). Коментуючи повернення політика, глава держави зазначила, що той "увірвався на територію країни й намагався посягнути на авторитет державних правоохоронних органів".

Що відомо про затримання Саакашвілі

Політика затримали у Грузії 1 жовтня – після того, як він вперше за останніх 8 років прибув на батьківщину. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

Саакашвілі загрожує 6 років за ґратами. Вирок оскраженню не підлягає. Адвокат колишнього президента Грузії вже заявив, що ця ситуація є політично вмотивованою.

У прокуратурі нагадали, що політик заочно засуджений у справах про побиття депутата Валерія Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гиргвліані.

Як відреагували в Україні

За словами адвокатів Саакашвілі, помилування президентки є єдиним можливим шляхом для звільнення експрезидента з-під варти

Затримання Саакашвілі у Грузії прокоментував речник українського президента Сергій Никифоров. Він наголосив, що Зеленський занепокоєний такими новинами. Україна звернеться до грузинської сторони за роз'ясненням щодо усіх обставин та причин такого кроку, адже політик має українське громадянство. Крім цього, у МЗС викликали грузинського посла Теймураза Шарашенідзе. Водночас в ОП вже заявили, що сприймають цей крок як помсту колишньому грузинському лідеру.