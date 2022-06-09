Ні Пасічник, Ні Пушилін нічого не вирішують, – експерт про нібито криваві "відставки" ватажків

Розвідка повідомляє, що Кремль шукає винних у провалах та почав звільняти ватажків псевдореспублік. Проте, на думку експерта, нічого більше їм не зроблять, щоб не виникло політичних протистоянь всередині квазіреспублік.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Петро Лисянський. Він каже, що точно знає, чому Плотницького відправили у відставку.

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Також правозахисник розуміє, чому ліквідували Захарченко – бо він в обхід Суркова намагався зустрітися з Путіним на концерті Кобзона.

Але, на думку Лисянського, потрібно розуміти, що влада цих незаконних збройних формувань на окупованих територіях розділена – на політичну та економічну.

А ще є силовий блок, який їх всіх контролює. Тому на сьогодні фактично ні Пасічник, Ні Пушилін нічого не вирішують. Грошима та їх розподілом займають люди в "уряді", яких туди призначили. А ці ватажки просто політичні рупори,

– заявив експерт.

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки запевняє, що згодом ці республіки можуть об’єднати, і під час цього процесу висунуть нову кандидатуру на місце "ватажка".

"А те, що їх ліквідують, на сьогодні може призвести до політичних протистоянь всередині цих незаконних збройних формувань, а це Кирієнку не потрібно", – додав експерт.

Лисянський звернув увагу на те, що зробили з колишнім прем’єром Олександром Ананченком.

За його словами, вони його могли ліквідувати і сказати, що це “українська диверсія”, але його відправили керувати іншою організацією. Так вони і будуть діяти надалі.

Ці ватажки нічого і не будуть вирішувати. Вже є "куратори" – муніципалітет Москви відповідає за Луганськ, а муніципалітет Санкт-Петербургу за Маріуполь. І це ідея Кирієнка, щоб уникнути непотрібних Кремлю ситуацій,

– додав він.

До слова, за даними розвідки, відставка "уряду" у квазіреспубліці Донеччини обумовлена тиском на Пушиліна з боку російських кураторів. Місце "прем'єра" обійматиме російський посадовець Віталій Хоценко, якого відправили у відрядження з Москви.

Після цього ватажка псевдореспубліки змусять або покинути "посаду", або влаштують щось типу заколоту, як це відбувалося з Плотницьким у 2017-му. А власники підприємств та бізнесів, які належать Пушиліну, перейдуть під контроль потрібних Кремлю людей.

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