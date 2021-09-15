Ні удушливим прийомам: у США ввели обмеження для поліцейських

15 вересня 2021 , 08:26
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Джерело:

Axios

У США заборонили правоохоронцям застосовувати задушливі прийоми без належних підстав. А також обмежили можливість проводити рейди без попереднього попередження.

Таке рішення ухвалило міністерство юстиції США для зміцнення довіри між правоохоронними органами та суспільством.

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Введені американським відомством обмеження стосуються застосування:

  • задушливого захоплення ззаду;
  • стискання сонної артерії.

Натомість існують і винятки. До прикладу, застосування смертельної сили допустимо, якщо затримуваний становить безпосередню загрозу смерті, поранення поліцейського, або іншої особи.

У мін'юсті США зазначили, що рішення про заборону застосування задушливих прийомів під час затриманні ухвалили за підсумками проведеного аналізу. Приводом до його початку стали кілька інцидентів, в яких загинули люди. Найгучнішим з них стала смерть афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Вбивство Джорджа Флойда: головне

  • У травні 2020 року американські поліцейські затримали афроамериканця Джорджа Флойда неподалік одного з магазинів. Чоловік начебто намагався розрахуватися фальшивим чеком на 20 доларів.
  • Поліцейський Дерек Шовін під час затримання застосував до Флойда задушливий прийом. Він став коліном на шию затриманому та не давали йому дихати майже 10 хвилин.
  • Після благань про допомогу Флойд затих. Офіцери викликали медиків, але було вже пізно. Після цього у США спалахнули масштабні протести.
  • Шовіна засудили за вбивство до 22,5 років ув'язнення. Сторона обвинувачення просила 30 років позбавлення волі.
Автор: Альона Захарова