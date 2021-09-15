Ні удушливим прийомам: у США ввели обмеження для поліцейських

У США заборонили правоохоронцям застосовувати задушливі прийоми без належних підстав. А також обмежили можливість проводити рейди без попереднього попередження.

Таке рішення ухвалило міністерство юстиції США для зміцнення довіри між правоохоронними органами та суспільством.

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Введені американським відомством обмеження стосуються застосування:

задушливого захоплення ззаду;

стискання сонної артерії.

Натомість існують і винятки. До прикладу, застосування смертельної сили допустимо, якщо затримуваний становить безпосередню загрозу смерті, поранення поліцейського, або іншої особи.

У мін'юсті США зазначили, що рішення про заборону застосування задушливих прийомів під час затриманні ухвалили за підсумками проведеного аналізу. Приводом до його початку стали кілька інцидентів, в яких загинули люди. Найгучнішим з них стала смерть афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

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