Росія вперше за 48 діб не запускали по Україні "Шахеди": що відомо про причини

Російські війська вперше за останні 48 діб не атакували Україну "Шахедами". Ніч проти 14 жовтня минула без відбиття атаки безпілотників.

Ввостаннє цьогоріч таке було 29 серпня. Натомість вересень був місяцем, коли ворог влаштовував дроновий терор щоноці.

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Росіяни у вересні атакували щоночі

"В Україні ніч пройшла без "Шахедів" вперше за останні 48 діб", – повідомив вранці телеграм-канал Monitor, який здійснює моніторинг російської авіації в повітрі.

Згідно з повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, що рух ударних дронів востаннє фіксувався в повітрі в Київській, Чернігівській та Сумській областях вранці 13 жовтня, близько 06:23.

В управлінні комунікацій Повітряних сил для АрміяInform підтвердили, що ніч минула без атак. Зокрема, т.в.о. начальника управління комунікацій командування Юрій Ігнат зазначив, що вперше за останні 48 діб ворог не застосовував "Шахеди".

За його словами, неактивною також залишалася стратегічна авіація Росії.



У вересні росіяни щоночі запускали "Шахеди" / Інфографіка АрміяInform

Водночас у Повітряних силах не коментували, з чим може бути пов'язане раптове затишшя з боку окупантів.

Довідково. Генштаб ЗСУ підтвердив, що 9 жовтня наші війська завдали удару по складах біля Єйська. Ціль – склади у селищі Октябрське, які використовувались для зберігання "Шахедів". Там, імовірно, зберігали близько 400 ударних дронів. Піля влучання в ціль на території складу спостерігалася детонація.

Раніше у жовтні у Повітряних силах повідомляли, що російські окупаційні війська дедалі частіше, крім "Шахедів", використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.