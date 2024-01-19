Ніч в Україні минула спокійно: у ЗСУ пояснили, чому Росія не запускала дрони

Росія останнім часом постійно атакує Україну дронами вночі. Водночас ніч проти 19 січня минула спокійно, тож у ЗСУ пояснии, чому так сталося.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що причиною цього є цілий комплекс факторів. Зокрема, змінюється погода, а підлаштуватись під неї у бойових умовах можна не завжди.

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Дрони неможливо було використати

За словами Гуменюк протягом 18 січня дронові атаки та загалом активність БпЛА суттєво знизилась. Вона пояснила, що дійсно було неможливо на деяких ділянках застосувати таке озброєння. Доба перед цим, 17 січня, навпаки характеризувалась суттєвою активністю ворога в повітрі.

Ця доба минула набагато спокійніше. Навіть кількість артилерійських обстрілів знизилась,

– зазначила речниця.

Вона наголосила, що раніше ми говорили про 100+ обстрілів, то ця доба не дотягнула і до 70 обстрілів по Херсонській і Миколаївській області.

Водночас ворог все одно позначає свою присутність, намагаючись тиснути на людей.

Гуменюк сказала, що відбувається на лівобережжі Херсонщини