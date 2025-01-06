Вночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами: скільки вдалося збити

Вночі з 5 на 6 січня ворог запустив по Україні 128 дронів "Шахед" та імітаторів. Окупанти застосували, зокрема, керовані авіаційні ракети.

Силам оборони вдалося збити більшість ворожих повітряних цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Які результати роботи ППО

Сили ППО збили обидві запущені ракети X-59. Їх запустили з Півдня.

Загальні результати роботи сил ППО:

2 керовані авіаційні ракети Х-59

79 БпЛА

Ворог локаційно втратив 49 безпілотників-імітаторів (без негативних наслідків).

Безпілотники збивали у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській і Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

У окремих областях повідомили про результати роботи місцевих сил ППО. Так, саме у Миколаївській області збили 6 БпЛА, у Сумській – 12, у Черкаській – 10.

Військово-морські Сили заявили про збиття 4 "Шахедів".

Уламки збитих ворожих безпілотників пошкодили будівлі підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв і постраждалих.

На Черкащині уламки впали на склад зерна. Також подекуди вибиті вікна приватних будинків, зокрема на Звенигородщині.

Повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.